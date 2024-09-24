Bornova 1877\'den 6-2\'lik Zafer

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla 2'nci sıraya yükselen Bornova 1877'de teknik direktör Sercan Yıldırım, son olarak iç sahada aldıkları 6-2'lik Artvin Hopaspor maçı sonrası oyuncularını tebrik etti. Hopaspor karşısında hafta içinde tüm planları galibiyet üzerine yaptıklarını belirten Yıldırım, "Rakibimizi iyi analiz ederek çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirmiştik. Futbolcularımıza verdiğimiz görevi yerine getirmesi ve etkili bir oyun sergilememiz, bizleri mutlu etti" dedi.

Oyuncularının sahada özverili bir şekilde mücadele ederek maçtan farklı bir skorla galip ayrıldığını söyleyen teknik patron Sercan Yıldırım, "Tüm futbolcularımı göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyorum. Galibiyetimizi Bornova 1877 taraftarına armağan ediyoruz. Kuşadasıspor karşılaşmasına da aynı özveriyle hazırlanacağız" diye konuştu.

Lider Bursaspor'un 2 puan gerisinde yer alan İzmir temsilcisi, pazar günü henüz puanla tanışamayan Kuşadasıspor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.