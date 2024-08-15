Bornova 1877, Mustafa Yiğit Turgut ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bornova 1877, Mustafa Yiğit Turgut ile sözleşme imzaladı

Bornova 1877, Mustafa Yiğit Turgut ile sözleşme imzaladı

TFF 3'üncü Lig takımlarından Bornova 1877, Sultanbeyli Belediyespor'dan sol bek Mustafa Yiğit Turgut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu İzmir ekibine geldiği için mutlu olduğunu belirterek, takımda başarılı bir sezon geçirmek istediklerini söyledi.

15.08.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig takımlarından Bornova 1877, dış transferde Sultanbeyli Belediyespor'dan sol bek Mustafa Yiğit Turgut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki savunma oyuncusu, Tuzlaspor'da profesyonel olup, Bayburt Özel İdarespor formasını da terletti.

Geçen sezon 3'üncü Lig'de sadece 1 maçta oynayan Mustafa Yiğit, 2'nci Lig'de 30 kez görev yaptı. Genç oyuncu İzmir ekibine geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Takımda tam bir kolej havası var. Başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mustafa Yiğit, Futbol, İzmir, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bornova 1877, Mustafa Yiğit Turgut ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:44 HGS ücretlerine dev zam Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak HGS ücretlerine dev zam! Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
17:57 Atla kaçan firari hükümlüye nefes kesen operasyon Atla kaçan firari hükümlüye nefes kesen operasyon
17:42 İzinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari denizin ortasında yakalandı İzinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari denizin ortasında yakalandı
17:38 İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum
17:18 Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla “Hanımağa“ oldu Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla "Hanımağa" oldu
17:18 Fransa’da 2 savaş uçağı havada çarpıştı Fransa'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı
17:14 Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 12:56:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bornova 1877, Mustafa Yiğit Turgut ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement