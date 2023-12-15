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Bornova Belediyesi Karşıyaka, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u yendi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Karşıyaka, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u yendi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 15. hafta açılış maçında Bornova Belediyesi Karşıyaka, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 68-58 yendi. Konuk ekip, müsabakanın ilk periyodunu 24-9 önde kapattı ve son periyotta daha etkili olarak galip ayrıldı.

Bornova Belediyesi Karşıyaka, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor\'u yendi
15.12.2023 - 21:05,
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 15. hafta açılış maçında Bornova Belediyesi Karşıyaka, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 68-58 yendi.

Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ilk periyodunu 24-9 önde kapatan konuk ekip, soyunma odasına da 38-33 üstün gitti.

Üçüncü periyodu 47-46 önde tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor karşısında son periyotta daha etkili olan Bornova Belediyesi Karşıyaka, müsabakadan 68-58 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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