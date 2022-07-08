Nuri Şahin de bu açıklamaya sosyal medya hesabından "Eve dönmek için sabırsızlanıyorum." cevabını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Borussia Dortmund, Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak - Son Dakika

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