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Borussia Dortmund Bayern Münih maçı Tivibu'da - Son Dakika

Borussia Dortmund Bayern Münih maçı Tivibu'da

04.12.2021 11:11
Borussia Dortmund Bayern Münih maçı Tivibu'da

Bundesliga'nın 14'üncü haftasında lider Bayern Münih, takipçisi Borussia Dortmund'a konuk oluyor.

Bundesliga'nın 14'üncü haftasında lider Bayern Münih, takipçisi Borussia Dortmund'a konuk oluyor. Dev mücadele bugün, 20.30'da Tivibu Spor 3 ekranlarında olacak.

13 hafta sonunda 30 puanla zirve takibini sürdüren Borussia Dortmund, 1 puan önünde zirvede yer alan ezeli rakibi Bayern Münih'i ağırlıyor. Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı bugün 20.30'da Tivibu Spor 3 ekranlarında tüm futbolseverleri bekliyor olacak.

Der Klassiker'de 99'uncu Bundesliga randevusu

Almanya'nın klasiği Borussia Dortmund - Bayern Münih rekabetinde bu maç 99'uncu Bundesliga karşılaşması olacak. Bugüne kadarki 98 maçta Bayern Münih 45 galibiyetle üstün olan taraf. Sarı-siyahlılar ise rakibini 24 kez mağlup etti.

Bayern Münih son 9 sezondur Bundesliga'da şampiyon olarak bir hakimiyet kurmuş durumda. Münih'ten önce şampiyon olan son takım ise Borussia Dortmund'du. 2008-2009 sezonundan bu yana Almanya, bu iki ekip dışında bir şampiyon görmedi. Bu sezon da şu anda nefes kesen bir yarışın yaşandığı Bundesliga'da, Borussia Dortmund - Bayern Münih kapışması şampiyonluk yarışında sezonun en kritik virajlarından biri olacak.

Erling Haaland, Robert Lewandowski'ye karşı

Tarihi boyunca futbolun süper yıldızlarını karşı karşıya getiren bu rekabet bu sezon da özel bir düelloya sahne olacak. Şu anda dünyanın en formda oyuncularından biri olan Robert Lewandowski ile geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri Erling Haaland, Der Klassiker'de karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz günlerde Ballon d'Or töreninde yılın forveti seçilen Lewandowski, Bundesliga'da 13 maçta attığı 14 golle gol krallığı yarışında lider durumda. Polonyalı süper yıldız 2021 yılında tüm kulvarlarda tam 64 kez fileleri havalandırdı. Lewadowski'nin Borussia Dortmund'dan Bayern Münih yolunu tutmuş olması da bu fikstürü her zaman daha özel kılan detaylardan.

Henüz 21 yaşında olan Norveçli Erling Haaland ise bu sezon sadece 7 maçta forma giyebilmiş olsa da tam 10 gol attı. Erling Haaland, Bundesliga'da en hızlı ve en genç yaşta 50 gole ulaşmış oyuncu konumunda. - İSTANBUL

Borussia Dortmund Bayern Münih maçı Tivibu'da

Borussia Dortmund, Bayern Münih, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Borussia Dortmund Bayern Münih maçı Tivibu'da - Son Dakika Spor


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