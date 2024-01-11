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Borussia Dortmund, Jadon Sancho'yu sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika
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Borussia Dortmund, Jadon Sancho'yu sezon sonuna kadar kiraladı

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund, eski futbolcusu Jadon Sancho'yu sezon sonuna kadar kiraladı. Manchester United'dan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki İngiliz oyuncunun sezon sonuna kadar Alman temsilcisine kiralandığı kaydedildi. Sözleşmede, satın alma opsiyonu bulunmuyor. Sancho, 2017-2021 yıllarında Borussia Dortmund forması giyerken 50 gol attı, 64 asist yaptı. Manchester United kariyerinde ise 82 maça çıkan İngiliz futbolcu, 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Özür dilemeyince kadro dışı kalan Sancho, 73 milyon sterlinlik bonservisiyle kulüp tarihinin 4. en pahalı transferi olmuştu.

Borussia Dortmund, Jadon Sancho\'yu sezon sonuna kadar kiraladı
11.01.2024 - 15:55,  Güncelleme: 15:58
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Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund, eski futbolcusu Jadon Sancho'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki İngiliz oyuncunun sezon sonuna kadar Alman temsilcisine kiralandığı kaydedildi. Sözleşmede, satın alma opsiyonu bulunmuyor.

2017-2021 yıllarında Borussia Dortmund forması giyen Sancho, 50 gol attı, 64 asist yaptı.

Manchester United kariyerinde 82 maça çıkan İngiliz futbolcu, 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

Özür dilemeyince kadro dışı kaldı

73 milyon sterlinlik bonservisiyle kulüp tarihinin 4. en pahalı transferi olan Sancho, teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından eylül ayında kadro dışı bırakmıştı.

Ten Hag'ın Arsenal maçından sonra yaptığı yorumlara sosyal medyadan tepki gösteren Sancho, "Lütfen okuduğunuz her şeye inanmayın. İnsanların tamamen doğru olmayan şeyler söylemesine izin vermeyeceğim. Uzun zamandır günah keçisi oldum, bu adil değil." ifadelerini kullanmıştı.

Kulüp, Ten Hag'dan özür dilemeyi reddeden 23 yaşındaki oyuncunun bireysel antrenman programı uygulamasına karar vermişti.

Kaynak: AA
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