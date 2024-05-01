Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 1-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 1-0 Yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında Paris Saint-Germain'i 1-0 yendi. Ev sahibi ekip, Niclas Füllkrug'un golüyle galibiyete ulaştı. Rövanş mücadelesi ise 7 Mayıs'ta Fransa'da oynanacak.

01.05.2024 23:59
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UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında Paris Saint-Germain'i 1-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk etti. 36. dakikada Nico Schlotterbeck'in pasında Niclas Füllkrug topu ağlara göndererek ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıda PSG beraberliğe çok yaklaştı. 51. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Mbappe'nin şutu direkten döndü. Dönen topa Hakimi'nin vuruşunda da top bir kez daha direğe takıldı. İlerleyen dakikalarda iki takımın atakları da sonuçsuz kalınca mücadele Borussia Dortmund'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 7 Mayıs'ta Fransa'da oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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