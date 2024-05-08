Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i yenerek finale çıktı - Son Dakika
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Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i yenerek finale çıktı

Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain\'i yenerek finale çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Borussia Dortmund, deplasmanda Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. İlk maçta 1-0 yenilen PSG, evinde oynadığı maçta gol bulamayınca Dortmund finale adını yazdırdı. Borussia Dortmund, finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

08.05.2024 00:03  Güncelleme: 00:06
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Paris Saint-Germain'i deplasmanda 1-0 yenen Borussia Dortmund, finale çıktı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanşında, ilk maçta rakibine 1-0 yenilen Fransız ekibi PSG, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı.

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandıramadı.

İkinci yarının hemen başında Emery'nin vuruşunda direğe takılan PSG, 50. dakikada Hummels'in kafa vuruşundan bulduğu golle 1-0 geriye düştü.

Golden sonra baskısını artıran ve 88. dakikada Vitinha ile bir kez daha direği aşamayan PSG, kalan bölümde de gol bulamayınca Borussia Dortmund, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Alman ekibi, finalde Real Madrid- Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Turnuvanın final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i yenerek finale çıktı - Son Dakika

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