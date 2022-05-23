Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı açıkladı

Borussia Dortmund, Salih Özcan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Milli futbolcu, "Hem Bundesliga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde takıma yardımcı olacağım için çok mutluyum. Çok hırslıyım ve bunun için her şeyimi vermeye hazırım" dedi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Köln 'de forma giyen Salih Özcan'ı kadrosuna kattı. Borussia Dortmund ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan Salih Özcan, Köln'e çok şey borçlu olduğunu ifade ederek, "Yetiştiğim kulüp. Şehrimden ayrılmak isteyeyeceğim çok az kulüp var ve Dortmund onlardan biri. Borussia Dortmund, kelimenin tam anlamıyla harika hissedeceğiniz bir enerjiye sahip. Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak mücadele eden bir yapıya sahip olduğu için bu kararı almamda etkili oldu. Statta 81 binden fazla taraftarın önünde daha fazla gelişeceğim ve hem Bundesliga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde takıma yardımcı olacağım için çok mutluyum. Çok hırslıyım ve bunun için her şeyimi vermeye hazırım" diye konuştu.Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl ise yaptığı açıklamada, "Salih Özcan, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da çıkış gösteren oyuncularından biriydi. Köln'ün başarılı bir sezon geçirmesine de etkili oldu. Bire bir oyunda ve hava toplarında son derece güçlü bir futbolcu. Ekibin başarılı olması için ödün vermekten kaçınmayan biri. Oyun zekasıyla birleşen mantalitesi ve fizik gücü, takımımıza katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

- İstanbul