Borussia Dortmund'un bu yaz transfer döneminde Ajax'tan kadrosuna kattığı Sebastian Haller, testis tümörüyle mücadele ediyor. Alman ekibi golcü futbolcunun son durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.
Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamada, Sebastian Haller'in tümörünün kötü huylu olduğu ve kemoterapi tedavisine başlanacağı belirtildi. Konuya ilişkin açıklama yapan BVB Sportif Direktörü Sebastian Kehl, "Ona ve ailesine bolca güç ve iyimserlik diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı - Son Dakika