Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı - Son Dakika
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Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı

30.07.2022 16:17

Borussia Dortmund'un Ajax'tan transfer ettiği başarılı golcü Sebastian Haller'de testis tümörü görülmüştü. Alman ekibinden yapılan açıklamada tümörün kötü huylu olduğu ve 28 yaşındaki futbolcunun kemoterapi tedavisi göreceği ifade edildi.

Borussia Dortmund'un bu yaz transfer döneminde Ajax'tan kadrosuna kattığı Sebastian Haller, testis tümörüyle mücadele ediyor. Alman ekibi golcü futbolcunun son durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

TÜMÖRÜ KÖTÜ HUYLU ÇIKTI

Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamada, Sebastian Haller'in tümörünün kötü huylu olduğu ve kemoterapi tedavisine başlanacağı belirtildi. Konuya ilişkin açıklama yapan BVB Sportif Direktörü Sebastian Kehl, "Ona ve ailesine bolca güç ve iyimserlik diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı - Son Dakika
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