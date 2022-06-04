Farke 2015-2017 yıllarında Borussia Dortmund 'un ikinci takımını çalıştırdıktan sonra 2017-2021 yıllarında İngiltere'de Norvich City'de görev yaptı. 2022'in başında Rusya 'da Krasnodar kulübüyle 2 yıllık anlaşma imzalayan Farke, Rusya- Ukrayna savaşından dolayı mart ayında Krasnodar ile sözleşmesini feshetti.

Kaynak: AA

Borussia Mönchengladbach, Daniel Farke, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Borussia Mönchengladbach'ın teknik direktörlüğüne Daniel Farke getirildi - Son Dakika

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