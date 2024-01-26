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Bosna Hersekli Yüzücü Lana Pudar, Doha'daki Dünya Şampiyonası Öncesi Erzurum'da Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Bosna Hersekli Yüzücü Lana Pudar, Doha'daki Dünya Şampiyonası Öncesi Erzurum'da Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bosna Hersek'in şampiyon yüzücüsü Lana Pudar, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüksek irtifanın avantajından yararlanan Pudar, su korkusunu yenerek önemli dereceler elde etti. Doha'da madalya almayı hedefleyen Pudar, Erzurum'da kamp yapmaktan ve Türk halkını sevmekten büyük bir keyif aldığını belirtti.

Bosna Hersekli Yüzücü Lana Pudar, Doha\'daki Dünya Şampiyonası Öncesi Erzurum\'da Hazırlıklarını Sürdürüyor
26.01.2024 - 11:14,
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Bosna Hersek'in şampiyon yüzücüsü Lana Pudar, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme tesisi olan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, 2 bin rakımda dört mevsim yerli ve yabancı yüzücüleri ağırlamaya devam ediyor.

Kamp yapmak için kente gelen Bosna Hersekli yüzücülerden 18 yaşındaki Luna Pudar, yüksek irtifanın avantajından yararlanmak için gayret gösteriyor.

Çocukluk döneminde su korkusu nedeniyle havuza girmeye cesaret edemeyen Pudar, antrenörlerinin desteğiyle bu fobisini yenip, kulaç atmaya başladı.

Daha sonra kendini geliştiren Pudar, özellikle kelebek stilinde önemli dereceler elde etti. Gençler Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş, Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın madalya elde eden Pudar, Akdeniz Oyunları'nda ise 2 altın madalyayı boynuna taktı.

Pudar, 11-18 Şubat tarihlerinde Doha'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda madalya alıp, yeni bir başarıya imza atmayı amaçlıyor.

Pudar: "Erzurum'da kamp yapmayı seviyorum"

Bosna Hersekli yüzücü Lana Pudar, kariyerinde daha önce birçok organizasyona katıldığını anlatarak, "Tokyo Olimpiyatları'na katıldım. Gençlerde önemli başarılarım var. Erzurum'da kamp yapmayı seviyorum. Türk halkını çok seviyorum. Yüksek rakımda antrenman yapmak biraz zor oluyor ama madalya için Doha'da savaşacağım." ifadelerini kullandı.

Yüzmeye başlama sürecini aktaran başarılı sporcu, "Spora antrenörüm Damir Dedovic'le başladım. Havuza girmeye korkuyordum. Aileler izliyordu ve daha çok korkuyor, tedirgin oluyordum. Antrenörüm, 'Havuza gir, bunu yapabilirsin.' diyordu. Bu şekilde başladım ve yüzmeyi daha sonra sevdim. Her gün antrenmana gittikçe kendimi geliştirdim." diye konuştu.

Dedovic: "Çok çalışarak şampiyonluklar kazandı"

Bosna Hersek Yüzme Milli Takımı Antrenörü Damir Dedovic, Erzurum'a ikinci kez kamp yapmak için geldiklerini söyledi.

Türkiye'yi sevdiklerini belirten Dedovic, "3,5 ay önce 4 sporcuyla gelmiştik, şimdi ise 5 sporcuyla buradayız. Yüzücülerimiz için ne lazımsa hepsi burada var." dedi.

Dedovic, sporcusu Lana Pudar'ın küçük yaşta yüzmeye başladığını ifade ederek, "Lana, Bosna Hersek ve Avrupa'nın en iyilerinden birisi. Önemli uluslararası dereceleri var. Lana, 5 yaşındayken havuza geldiğinde çok korkuyor, suya hiç yaklaşamıyor, havuza ait her şeyden korkuyordu. Günden güne ikişer antrenmanla kendini geliştirdi. Diğer antrenörler de onda bir yeteneğin olduğunu görünce, daha çok yardımcı oldu. Kendi beceri ve yetenekleriyle çok çalışarak şampiyonluklar kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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