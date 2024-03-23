Boston Celtics, deplasmanda Detroit Pistons'ı mağlup etti

Down sendromlu cimnastikçi Selin Naz Özcan dünya şampiyonu oldu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki down sendromlu cimnastikçi Selin Naz Özcan, Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Özcan, ritmik kategorisinde çember ve top aletinde sergilediği performans ile altın madalyaların sahibi oldu. Ayrıca labut ve kurdelada dünya ikincisi olarak 2 gümüş madalya kazandı. Genel tasnifte ise dünya ikincilik madalyası ve kupasının sahibi oldu. Milli sporcu Selin Durgut ise labut, top ve kurdelada 3 bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.