Boston Celtics, deplasmanda Detroit Pistons'ı mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Detroit Pistons'ı 129-102 yendi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Play-off'ları önceden garantileyen Doğu Konferansı lideri Celtics, Pistons'ı mağlup ederek üst üste 8, bu sezon 56. galibiyetini aldı.
Celtics'te Jaylen Brown 33, Payton Pritchard 20, Kristaps Porzingis ve Derrick White 19'ar sayı kaydetti.
Arka arkaya 5. maçını kaybeden Doğu Konferansı son sırasındaki Pistons'ta James Wiseman'ın 24 ve Jaden Ivey'nin 16 sayısı, sezonun 58. mağlubiyetini engelleyemedi.
Thunder, Raptors deplasmanında kazandı
Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, deplasmanda Toronto Raptors'ı 123-103 mağlup etti.
Shai Gilgeous-Alexander 23, Jalen Williams 20 ve Chet Holmgren 18 sayı üreterek art arda 4. maçını kazanan Thunder'ın bu sezonki 49. galibiyetinde etkili oldu.
Peş peşe 9, sezonun 47. mağlubiyetini yaşayan Raptors'ta Gradey Dick 21 ve Kelly Olynyk 16 sayı attı.
Sonuçlar
Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 103-123
Detroit Pistons-Boston Celtics: 102-129
San Antonio Spurs- Memphis Grizzlies: 97-99
Minnesota Timberwolves- Cleveland Cavaliers: 104-91
Miami Heat- New Orleans Pelicans: 88-111
Portland Trail Blazers- Los Angeles Clippers: 117-125
Golden State Warriors- Indiana Pacers: 111-123
Los Angeles Lakers- Philadelphia 76ers: 101-94
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