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Boston Celtics, Miami Heat'i farklı yendi - Son Dakika
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Boston Celtics, Miami Heat'i farklı yendi

NBA'de Boston Celtics, deplasmanda Miami Heat'i 143-110 mağlup etti. Celtics, üst üste 3. galibiyetini alarak 35. zaferine ulaştı. Jayson Tatum 26 sayıyla öne çıktı. Heat ise 5. kez üst üste kaybederek 21. yenilgisini aldı. Pacers ise sahasında Philadelphia 76ers'ı 134-122 mağlup etti.

Boston Celtics, Miami Heat\'i farklı yendi
26.01.2024 - 10:05,
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Miami Heat'i 143-110 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Heat deplasmanında 33 sayı farkla kazanan Doğu Konferansı lideri Celtics, üst üste 3. olmak üzere 35. galibiyetini aldı.

Celtics'te Jayson Tatum 26 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Kristaps Porzingis 19 ve Jaylen Brown 18 sayı kaydetti.

Art arda 5. kez kaybeden Heat'te Bam Adebayo ve Tyler Herro'nun 19'ar sayısı, sezonun 21. yenilgisini önleyemedi.

Pacers, 76ers'ı geçti

Indiana Pacers, sahasında Philadelphia 76ers'ı 134-122 yenerek 25. galibiyetine ulaştı.

Pascal Siakam'ın 26 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı Pacers'ta Myles Turner 20 ve Andrew Nembhard 19 sayı üretti.

Doğu Konferansı üçüncüsü 76ers'ta Joel Embiid'in 31 ve Tyrese Maxey'nin 22 sayısı sezonun 14. yenilgisini engelleyemedi.

Sonuçlar

Washington Wizards- Utah Jazz: 108-123

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 134-122

Brooklyn Nets- Minnesota Timberwolves: 94-96

Miami Heat-Boston Celtics: 110-143

New York Knicks- Denver Nuggets: 122-84

Golden State Warriors- Sacramento Kings: 133-134

Los Angeles Lakers- Chicago Bulls: 141-132

Kaynak: AA
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