Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı 123-101 yendi ve üst üste 4. kez kazandı - Son Dakika
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Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı 123-101 yendi ve üst üste 4. kez kazandı

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NBA'de Boston Celtics, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 123-101 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti. Boston'da Paul George 36 sayıyla öne çıkarken Philadelphia'da Tyrese Maxey 24 sayı kaydetti ve milli basketbolcu Adem Bona sakatlığı nedeniyle forma giymedi.

NBA'de Boston Celtics deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 123-101 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

NBA'de heyecan 6 maçla devam etti. Doğu Konferansı'nda üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Boston Celtics, Xfinity Mobile Arena'da Philadelphia 76ers'ı 123-101'lik skorla mağlup etti. Ligde üst üste 4, toplamda 9. galibiyetini kazanan Boston'da Paul George 36 sayı, Jayson Tatum 21 sayı ve Payton Pritchard da 18 sayı kaydetti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Tyrese Maxey 24 sayı, Joel Embiid 16 sayı ve LeBron James 11 sayı atarken, milli basketbolcu Adem Bona sakatlığından dolayı forma giymedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 117 - Milwaukee Bucks: 85

Philadelphia 76ers: 101 - Boston Celtics: 123

Phoenix Suns: 133 - Los Angeles Clippers: 110

Utah Jazz: 109 - Miami Heat: 115

Sacramento Kings: 100 - Orlando Magic: 107

Portland Trail Blazers: 123 - Oklahoma City Thunder: 103

Kaynak: İHA
Boston CelticsPhiladelphiaBasketbolcuPaul GeorgeSporNBASon Dakika

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