Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı 123-101 yendi ve üst üste 4. kez kazandı

NBA'de Boston Celtics deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 123-101 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

NBA'de heyecan 6 maçla devam etti. Doğu Konferansı'nda üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Boston Celtics, Xfinity Mobile Arena'da Philadelphia 76ers'ı 123-101'lik skorla mağlup etti. Ligde üst üste 4, toplamda 9. galibiyetini kazanan Boston'da Paul George 36 sayı, Jayson Tatum 21 sayı ve Payton Pritchard da 18 sayı kaydetti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Tyrese Maxey 24 sayı, Joel Embiid 16 sayı ve LeBron James 11 sayı atarken, milli basketbolcu Adem Bona sakatlığından dolayı forma giymedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 117 - Milwaukee Bucks: 85

Philadelphia 76ers: 101 - Boston Celtics: 123

Phoenix Suns: 133 - Los Angeles Clippers: 110

Utah Jazz: 109 - Miami Heat: 115

Sacramento Kings: 100 - Orlando Magic: 107

Portland Trail Blazers: 123 - Oklahoma City Thunder: 103