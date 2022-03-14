Boston Celtics'te Kevin Garnett'in forması emekliye ayrıldı - Son Dakika
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Boston Celtics'te Kevin Garnett'in forması emekliye ayrıldı

14.03.2022 11:12
Boston Celtics'te Kevin Garnett'in forması emekliye ayrıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından Kevin Garnett'in 5 numaralı forması, Boston Celtics tarafından düzenlenen törenle emekliye ayrıldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından Kevin Garnett'in 5 numaralı forması, Boston Celtics tarafından düzenlenen törenle emekliye ayrıldı.

Boston Celtics'ten yapılan açıklamada, Garnett'in 5 numaralı formasının, TD Garden Arena'da Dallas Mavericks ile oynanan maç öncesinde düzenlenen törenle emekliye ayrıldığı belirtildi.

Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'ya destek amacıyla giydiği takım elbisede ülkenin bayrağını temsil eden rozetle sahaya çıkan Garnett, törene gelen takım arkadaşları, teknik ekip ve taraftarlara teşekkür etti.

Bu törenle Kevin Garnett'in adı, Bill Russell ve Larry Bird gibi kulübün diğer efsane oyuncularının arasına girdi. Boston Celtics ise çekişmeli maç sonunda Dallas Mavericks'e 95-92 yenildi.

Celtics'te 2007-13 sezonları arasında forma giyen Garnett, 2008 yılında kariyerinin tek şampiyonluğunu bu kulüpte yaşamıştı. Celtics döneminde 5 kez all-star seçilen 45 yaşındaki oyuncu, 2008'de NBA'in en iyi defans oyuncusu ödülünün de sahibi olmuştu.

2004 yılında NBA'in en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü de kazanan Garnett, Boston Celtics'in yanı sıra Minnesota Timberwolves ve Brooklyn Nets takımlarında görev aldı.

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Amerikan Basketbol Ligi, Dallas Mavericks, Boston Celtics, Kevin Garnett, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Boston Celtics'te Kevin Garnett'in forması emekliye ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boston Celtics'te Kevin Garnett'in forması emekliye ayrıldı - Son Dakika
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