BOTAŞ, Antalya Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti

Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Muhammed Murat Zafer, Mustafa Gürhan Soysal
BOTAŞ: Weaver 24, Reimer 8, Allen 12, Mack 18, Manolya Kurtulmuş 14, Buket Ünal 9, Nihal Güngör, Pelin Gülçelik
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Brown 12, Henderson 24, Günesh Denise Karaoğlan 12, Lucet 4, Gonca Karataş 4, Özge Kavurmacıoğlu 7, Niray Sena Aral 2, Arzu Asiye Özdemir 3, Helin Boybeyi, Elif Emirtekin
1. periyot: 28-17
Devre: 42-43
3. periyot: 61-56
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında BOTAŞ, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 85-68 mağlup etti.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile Başakşehir arasındaki müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen her iki takım da gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Fenerbahçe, Efeler Ligi'nin 25. haftasında sahasında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 25-21, 25-20, 25-16 şeklinde sonuçlandı.
Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Can Aydın'ın sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklandı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz. Nefes aldık çok şükür. Oyuncularımın ayağına sağlık' dedi.
Trabzonspor'un futbol A takımında yer alan Mehmet Can Aydın'ın yapılan antrenmanda yaşadığı ağrı sonucunda yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisi başlatıldı.
TFF 3. Lig gruplarında 24. hafta maçları oynandı. İşte alınan sonuçlar: 1. Grup: Küçükçekmece Sinopspor 1-2 Kepezspor, 52 Orduspor 2-1 Edirnespor. 2. Grup: Hacettepe 1945 SK 1-0 Turgutluspor, Kemerkent Bulvarspor 2-0 TPAO Batman Petrolspor. 3. Grup: Bornova 1877 1-0 Darıca Gençlerbirliği. 4. Grup: İdaş Çatalcaspor 2-0 Orduspor 1967.
Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı ziyaretçiler, doğal güzelliklerin tadını çıkararak kayak, snowboard ve kızakla kayma imkanı buluyor. Mart ayında bile kar yağışının devam etmesiyle birlikte kayakseverler, Ilgaz Dağı'nda keyifli bir sezon geçiriyor.
Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, son dakikada yedikleri golle mağlup olmanın acı verici olduğunu söyledi.
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