Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Alper Özgök, Burak Erkan, Selena Gamze Öget Çerçi
Melikgazi Kayseri Basketbol: Ellenberg 12, Hamby 22, Merve Arı 6, Ayşegül Günay Aladağ 6, Petronyte 2, Damla Gezgin 6, Holmes 21, Fatmanur Karakaş
BOTAŞ: Weaver 18, Mack 22, Manolya Kurtulmuş 19, Işık Su Güven 2, Nihal Güngör Yıldırım, Buket Ünal, Allen 13, Ceren Taylan 2, Reimer 4, Saliha Mandıracı
1. Periyot: 14-25
Devre: 31-38
3. Periyot: 60-58
Beş faulle çıkan: 24.42 Reimer (BOTAŞ)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 80-75 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol'u deplasmanda mağlup etti - Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini belirtti. Eminoğlu, gençlerin sadece sporda değil sanatta, kültürde, teknolojide ve bilimde de gelişmelerini arzu ettiklerini vurguladı ve Türkiye'nin dört bir yanında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini söyledi.
Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Büyükekşi, Ramazan'ın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan olaylara da değinen Büyükekşi, dostluk, sevgi ve kardeşliğe ihtiyaç olduğunu belirtti.
Ligde 30. ve son hafta maçları tamamlandı, play-off ekipleri belli oldu. Fenerbahçe Alagöz Holding zirvede, Beşiktaş BOA ikinci sırada yer aldı. OGM Ormanspor üçüncü, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor dördüncü oldu. Galatasaray Çağdağ Faktoring beşinci, ÇBK Mersin altıncı sırada yer aldı. Nesibe Aydın yedinci sırayı alırken, BOTAŞ play-off'a kalan son ekip oldu.
Ankara Fenerbahçeliler Derneği tarafından şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt ve birçok katılımcı katıldı. Programda çocuklar eğlence alanında keyifli vakit geçirirken, Erol Özel çiçek takdim etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki oteller ile İskandinav ülkelerinde faaliyet gösteren bir turizm firması arasında anlaşma imzaladı. Gelecek sezon itibariyle Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya'dan misafirlerin gelmesi bekleniyor. Turizm firması yöneticisi Janis Frangiskos, Erciyes'in sunduğu imkanlardan ve Erciyes ile Kapadokya'nın uyumundan çok etkilendiğini belirtti.
2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit, Imoco Conegliano'ya 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın set skorları 17-25, 15-25, 26-24 ve 16-25 oldu. Maç TVF Burhan Felek Salonu'nda oynandı ve toplamda 100 dakika sürdü.
Sizin düşünceleriniz neler ?