BOTAŞ'tan itiraz! - Son Dakika
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Spor

BOTAŞ'tan itiraz!

BOTAŞ, Tarsus maçındaki son saniye atışının geçersiz sayılmasını talep etti.

15.12.2024 23:17
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor'a deplasmanda 83-81 yenilen BOTAŞ, rakibine maçı kazandıran basketin süre dolduktan sonra atıldığını savunarak Türkiye Basketbol Federasyonuna itirazda bulundu.

BOTAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamada "İlkem Yapı Tarsus Spor karşılaşmasının son saniyesinde rakip takım oyuncusu tarafından kullanılan atış, sürenin dolmuş olmasına rağmen hakemler tarafından geçerli sayılarak müsabakayı kaybetmiş bulunuyoruz. Maç sonrası yönetmeliklere göre belirtilen süre içinde itirazımızı maçın hakemleri vasıtasıyla Merkez Hakem Kuruluna ilettik. İtirazımızı, TBF Yönetim Kurulu değerlendirdikten sonra nihai kararı açıklayacaktır." denildi.

Kaynak: AA

Basketbol, 3-sayfa, Tarsus, Hukuk, Spor, Son Dakika

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