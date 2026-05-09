Bouchouari: Önemli Galibiyet Aldık

09.05.2026 23:24
Trabzonspor'un Bouchouari'si, Beşiktaş'ı yenmenin öz güven artırıcı bir galibiyet olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından 24 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını anlatan Bouchouari, "Çok önemli bir galibiyet. Öz güven açısından da bizim için burada galip gelebilmek çok değerliydi. Aslında birkaç maçta sizin de bildiğiniz gibi kazanama serimiz vardı. Onu da bitirmiş olduk. Bireysel olarak ilk on 11'de başlamak, son iki maçta bunu devam ettirebilmek çok güzel. Kendi adıma iyi gittiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Christ Oulai ile oynamanın sahada işleri kolaylaştırdığını belirten genç oyuncu, "Bugün orta sahada partnerim Oulai'ydi. Gerçekten onunla oynamak büyük bir keyif. Çünkü oyunu gerçekten çok iyi anlayabilen bir oyuncu. Sizin için işleri daha da kolaylaştırabilen bir oyuncu. Bugün onunla beraberdik, gayet iyi olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Süre almanın bir oyuncu için çok değerli olduğunu aktaran Bouchouari, "En önemlisi olabildiğince fazla dakika alabilmek, maç içerisinde sahada kalabilmek, o süreyi alabilmek. Çünkü bir futbolcunun gelişebilmesi için en gerekli olan şey düzenli süre bulabilmesi, olabildiğince maçta görev alabilmesi. Umuyorum bizim için sezon sonu güzel olacak. Gelecek sezonun da neler getireceğini hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile oynanacak maça ilişkin ise Benjamin Bouchouari, şunları kaydetti:

"Tabii ki bireysel olarak hedeflerimden bir tanesi Türkiye Kupası'nı kazanabilmek. Aynı zamanda da takımımızın kolektif olarak hedeflerinden şu an için en önemlisi kupayı kazanabilmek. Çünkü bizim adımıza sezonu iyi noktalama fırsatlarımızdan bir tanesi bu. Kupayı kazanabilirsek eğer bizim adımıza gayet iyi bir sezon sonu olacak. Umuyorum da öyle olacak, kazanabileceğimize inanıyorum. Öncelikle tabii ki çarşamba günkü maçı kazanıp sonrasında da finalde yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA

