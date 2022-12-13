Premier Lig'de bir takım daha el değiştirdi! ABD'li iş insanından dev yatırım - Son Dakika
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Premier Lig'de bir takım daha el değiştirdi! ABD'li iş insanından dev yatırım

13.12.2022 23:13
Premier Lig'de bir takım daha el değiştirdi! ABD'li iş insanından dev yatırım

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un sahibi Maxim Demin, kulübün hisselerini ABD'li iş insanı Bill Foley'e sattı. Kulübün yeni başkanı Foley oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un yeni sahibi, ABD'li iş insanı Bill Foley oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Rusya doğumlu İngiliz iş insanı Maxim Demin'in elindeki hisselerin tamamını, Foley'nin sahibi olduğu Amerikan futbolu kolej ligi takımı Black Knight'a sattığı ve Premier Lig'in bu işlemi onayladığı belirtildi.
Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) takımlarından Vegas Golden Knights'ın da sahibi Foley, Bournemouth'da başkanlık görevini de üstlenecek.
İngiltere'nin 1899 yılında kurulan köklü kulüplerinden Bournemouth, ligde 15 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Premier Lig'de bir takım daha el değiştirdi! ABD'li iş insanından dev yatırım - Son Dakika

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