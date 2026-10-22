Boyabat\'ta 13. Kamu Kurumları Voleybol Turnuvası\'nı İlçe Emniyet Müdürlüğü kazandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen Kamu Kurumları Arası Voleybol Turnuvası sona erdi.

Boyabat Kaymakamlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 143 sporcudan oluşan 14 takım katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen turnuvada İlçe Emniyet Müdürlüğü birinci, Orman İşletme Müdürlüğü ikinci, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Kaymakam Ömer Özbay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta tarafından verildi.

Kaymakam Özbay, tüm takımları tebrik ederek, "İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı da coşkuyla kutlayacağız. Organizasyonda emeği geçen başta Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.