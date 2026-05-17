Boyabat'ta Bisiklet Turu Heyecanı

17.05.2026 16:25
Boyabat'ta Gençlik Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi, tarihi noktalar keşfedildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Altmış dört bisikletlinin katıldığı ve Kent Meydanı'ndan "Tarihi yollarda birlikte pedallıyoruz" parolasıyla başlayan 3 kilometrelik güzergahta tarihi Orta Çarşı ve ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda pedal çeviren katılımcılar, turu Kent Meydanı'na dönerek tamamladı.

Etkinliğe katılarak kızıyla birlikte pedal çeviren Kaymakam Enver Yılmaz, bu günkü spor etkinliğinde güzergah olarak tarihi mekanların seçilmesinin çok isabetli olduğunu söyleyerek, "Gençlerimiz, çocuklarımız bu anlamlı haftada bisiklet sürmenin keyfini yaşarken tarihi mekanları görüp, tanıması da ayrı bir güzellik oldu. Bir dahaki etkinliklerde katılımcıların artarak devam etmesi dileğiyle katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem ise etkinliğin bir kültür, tarih, turizm ve sağlık farkındalık turu olduğunu dile getirdi.

Tur boyunca katılımcıların ilçenin tarihi noktalarını da görmüş olduklarını anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Gençlik Haftası münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz Bisiklet Turu etkinliğimizde amacımız köklü ve kadim bir tarihe ev sahipliği yapan Boyabat'ımızın ahşap tarihi evleri ve Tarihi Orta Çarşısı'nda pedal çevirerek ülkemiz genelinde tanınırlığını artırmaktı. Güzel, katılımı yüksek, gençlere ve çocuklara yerinde kültür aktarımı yaptığımız bir etkinlik oldu. Buradan aynı rotada önümüzdeki haftalarda inşallah bir bisiklet turu daha yapacağız. Katılımın daha da yüksek olması için tüm çocuklarımızı, gençlerimizi ve halkımızı şimdiden davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Savaşta bir ilk BAE'de nükleer santral yakınında dron saldırısı
