Boyabat'ta Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
Boyabat'ta Futbol Turnuvası Düzenlendi

10.04.2026 15:49
Sinop'un Boyabat ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yılı için mini futbol turnuvası yapıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında "Gençler Sporda, Gelecek Emniyette Mini Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Boyabat Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvada, takımlar dereceye girebilmek için mücadele etti.

Turnuva sonunda Kaymakam Enver Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem tarafından derece alan takımlara kupaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, burada yaptığı konuşmada, turnuvaya katılım sağlayan sporculara teşekkür etti.

Sporun birleştirici gücünün hayatın her alanına yayılması dileğinde bulunan Erdem, şöyle konuştu:

"Bu organizasyon, dostluk, fair-play ve dayanışma ruhunu sahaya yansıtırken, aynı zamanda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağladı. Gençlerimizde güvenli gelecek bilincinin oluşturulmasına, sporlarla hayatlarına sağlık ve hareket kazandırmalarına, sorumluluk sahibi bireyleri olmaları sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif etkinliklerimiz devam edecektir. Bu vesile ile emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 181. yılını kutluyorum."

Kaynak: AA

Boyabat, Futbol, Polis, Sinop, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boyabat'ta Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“ Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Hastanelerde yeni dönem QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm Hastanelerde yeni dönem! QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
SON DAKİKA: Boyabat'ta Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
