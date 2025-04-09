Boykota destek veren voleybolcu, maç öncesi açılan pankartı tutmadı

tolga karabulut:

DOĞRU OLANI YAPMIŞ 10 SENEDIR POLİS ZENGİNİN VE HÜKÜMETİN POLİSİ OLMUŞ BUNDAN 8 SENE ÖNCE SIFIR MOTORUMUZ CALINDI VE POLISE GİTTİK POLISIN BİZE DEDİĞİ ESENYURT BÖLGESİNİ GEZİN ORDA BULURSUNUZ BENDE DOĞAL OLARAK BEN BULUCAKSAM SEN NE IS YAPIYORSUN DEDIM ADAM BANA DEMEZ MI EVINE GELİRİM BİŞEYLER BULURUM IMASINDA BULUNDU ŞİMDİ NERDE ADALET NERDE HUKUK NERDE POLİS ? !