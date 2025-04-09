Boykota destek veren voleybolcu, maç öncesi açılan pankartı tutmadı - Son Dakika
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Spor

Boykota destek veren voleybolcu, maç öncesi açılan pankartı tutmadı

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Geçtiğimiz günlerde boykot çağrısıyla gündem olan Galatasaray'ın voleybol takımı kaptanı İlkin Aydın, Galatasaray - Fenerbahçe yarı final play-off maçı seremonisinde polis teşkilatının 180. yıldönümü için açılan pankartı tutmayarak tepki gösterdi.

09.04.2025 15:13  Güncelleme: 15:18
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlatılan boykot çağrılarına birçok sanatçı ve sporcu destek vermişti. Bunlardan biri de Galatasaray Kadın Voleybol Takımının kaptanı İlkin Aydın olmuştu.

Boykota destek veren voleybolcu, maç öncesi açılan pankartı tutmadı

ALIŞVERİŞ YAPMAYANLAR KERVANINA KATILMIŞTI

Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 Nisan Çarşamba günü alışveriş yapmayacağını belirtmiş ve boykota destek vermişti. Boykota destek veren Aydın'dan dikkat çeken bir hareket daha geldi.

Boykota destek veren voleybolcu, maç öncesi açılan pankartı tutmadı

O PANKARTI TUTMADI

Başarılı sporcu bugün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta dikkat çeken bir harekette bulundu. Aydın, seremonide açılan "polis teşkilatı kutlama" pankartını tutmayarak tepki gösterdi.

Boykota destek veren voleybolcu, maç öncesi açılan pankartı tutmadı
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Son Dakika Spor Boykota destek veren voleybolcu, maç öncesi açılan pankartı tutmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Haan:
    Pehh.. Polis teşkilatında çok umurundaydı, kendini halt sananlar kulübü üyesi 121 45 Yanıtla
  • mehmet karatas:
    Dikkat et polis lazım olduğunda imdat diye bağırma 115 27 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    gtnüz sıkışsa poliiiiiis diye bağırırsınız. tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış. 103 29 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    YARIN TRAFİK KAZASI GEÇİRİNCE ARAR POLİSİ GELİP TUTANAK TUTSUN DİYE AŞİFTE . 79 31 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    kşar. 71 29 Yanıtla
  • Serdal Çetinkaya:
    İnşallah bir gün bu polislere muhtaç olmazsın o Değer vermediğimde seni bir gün tutmaz 53 16 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Galatasaray yönetimi gerekeni yapacaktır hiç şüpheniz olmasın 37 26 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    DOĞRU OLANI YAPMIŞ 10 SENEDIR POLİS ZENGİNİN VE HÜKÜMETİN POLİSİ OLMUŞ BUNDAN 8 SENE ÖNCE SIFIR MOTORUMUZ CALINDI VE POLISE GİTTİK POLISIN BİZE DEDİĞİ ESENYURT BÖLGESİNİ GEZİN ORDA BULURSUNUZ BENDE DOĞAL OLARAK BEN BULUCAKSAM SEN NE IS YAPIYORSUN DEDIM ADAM BANA DEMEZ MI EVINE GELİRİM BİŞEYLER BULURUM IMASINDA BULUNDU ŞİMDİ NERDE ADALET NERDE HUKUK NERDE POLİS ? ! 13 33 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Asgari ücrete 10 saat çalışıp belediye kumanya versede bu hafta mutfak masrafı yapmasam diye bekleyenler kadına saldıracak sizin yıllık kazancınız kadının maç pirimi :)) gidin ağ çalışın biraz bide soda için 23 20 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Sende onu tutacak gtttt yok. dikkat birtarafina yapismasin 29 8 Yanıtla
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