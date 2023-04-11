Böylesi ancak Türkiye'de olur - Son Dakika
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Böylesi ancak Türkiye'de olur

11.04.2023 21:16
Böylesi ancak Türkiye'de olur

Seyircisiz oynanan ES Elazığspor-Edirnespor maçındaki saha olayları nedeniyle, ES Elazığspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

ES Elazığspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan Edirnespor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-beyazlı ekip 1 maç daha seyircisiz oynama cezası aldı.

1 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA VE PARA CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 11 Nisan 2023 tarih ve 53 sayılı toplantısında almış olduğu karar,

"Entegre Solar Elazığspor kulübünün, 2 Nisan 2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor-Edirnespor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 7 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına" için açıklaması yapıldı. Bu kararla birlikte Belediye Derincespor maçı seyircisiz oynanacak.
Kaynak: İHA
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Elazığspor, Edirnespor, Futbol, Spor, Son Dakika

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