Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 3-0 Kazandı

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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nin 14. haftasında Tepebaşı Gençlik Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelerek maçı 3-0 kazandı.

Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas, takıma sponsor olan işletme yöneticileri, teknik ekipler, takım taraftarları ve voleybolsever Bozüyüklüler ilgi ile izledi. Başlama düdüğünün ardından yoğun seyirci desteği ile oynanan maçta ev sahibi takım ilk seti 25-17, ikinci seti 25-19 ve son seti de 25-10 alarak maçı 3-0 kazandı. Bozüyük Belediye Eğitim Spor, elde ettiği bu galibiyetle 1'inci lige yükselme Play-off maçlarına katılmaya hak kazandı. Galibiyetle biten maçın sonunda Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu sahaya inerek Bozüyük temsilcisi takımı ve teknik ekibi tebrik etti.

Maç sonunda Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu tarafından Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün 2023-2024 sezonunda Bilecik Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Midi Kız Voleybol Takımı, Küçük Kız Voleybol Takımı ve Yıldız Kız Voleybol Takımlarına kupa ve madalyaları takdim edildi.

Başkan Bakkalcıoğlu kupa takdiminin ardından "Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. liginde ilçemizi başarıyla temsil eden takımımız, ligin son karşılaşmasında ağırladıkları Tepebaşı Gençlik Voleybol takımını 3-0 mağlup ederek 1'inci lige yükselme Play-off maçlarına katılmaya hak kazandı. Maçı galibiyetle tamamlayan takımımızı tebrik ediyor, kendilerine 1'inci lig yolunda başarılar diliyorum. Maç sonunda ayrıca Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüzün 2023-2024 sezonunda Bilecik Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Midi Kız Voleybol Takımı, Küçük Kız Voleybol Takımı ve Yıldız Kız Voleybol Takımlarına kupa ve madalyalarını takdim ettik. Kızlarımızı profesyonel liglerde de görmek umuduyla canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca voleybol sezonu boyunca Bozüyük'te yapılan maçlara jimnastik gösterileri ile eşlik eden jimnastik öğrencilerine de teşekkür etti. - BİLECİK