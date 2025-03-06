Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Finalde Elendi - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Finalde Elendi

Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Finalde Elendi

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Alanya'da Sultanlar Ligi'ne yükselme çeyrek finalinde İlbank'a 3-0 mağlup olarak elendi ve sezonu tamamladı.

06.03.2025 14:14  Güncelleme: 14:15
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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Alanya'da Sultanlar Ligine yükselme çeyrek finalinde elendi.

İkinci maçında Bozüyük Belediyespor ilk sette büyük hatalar yaptı ve skorel olarak İlbank karşısında 7 sayı birden geriye düştü. Setin sonlarına doğru biraz toparlanan takımımız ard arda sayılar alsa da ilk seti 25-21 İlbank aldı. İkinci sette İlbank'ın üstünlüğü ile başladı. Bozüyük Belediyespor servislerde başarılı olamadı.Karşıdan gelen smaçları da karşılamakta zorlandı. İkinci sette 25-15 gibi farklı skorla İlbank'ın oldu. Bozüyük Belediyespor bu dakikalarda bloklarda başarılı olamadı ve set 25-22 İlbank'ın üstünlüğü ile bitince maçı da rakip takım 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Bozüyük Belediyespor tarihinde ilk kez katılmış olduğu Play Off mücadelesinde çeyrek finalde gruba veda etti. Bizim kızlar önümüzdeki sezon yine KFC 1.Ligde mücadelesini sürdürecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Finalde Elendi - Son Dakika

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