Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı Şampiyonluk Kupasını Aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'inde Bozüyük'ü başarıyla temsil ederek 1. lige çıkan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 1. lige yükselme maçlarının ardından şampiyonluk kupasını alarak döndüğü Bozüyük'te büyük bir coşkuyla karşılandı.
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın sezon boyunca maçlarını yakından takip eden, tribünlerde yalnız bırakmayan voleybolseverler şampiyonluğu büyük bir sevinçle karşıladı. Eskişehir'deki maçlara da büyük bir katılım sağlayan ve takıma her zaman destek olan, moral ve motivasyonunu arttıran taraftarlar kutlamalara hemen maç bitiminde salonda başladı. Ardından spor salonunun önünde devam eden coşkulu kutlamalar Bozüyük'te devam etti. İlçeye kornalar eşliğinde ve tezahüratlarla giren takım ve taraftarlar ana cadde boyunca sevgi gösterileriyle karşılandı. Ana cadde üzerinde oluşturulan korteje Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, teknik heyeti, taraftarlar ve Bozüyüklü voleybolseverler Es Es Bando eşliğinde ana cadde üzerinde yürüyerek vatandaşları selamladı. Postanenin önünden başlayan ve Bozüyük 100 Yıl Çarşı Meydan'da sona eren yürüyüşün ardından meydan şampiyonluğu kutlamaya gelen Bozüyüklülerle doldu taştı. Meydanda kurulan sahneye ilk olarak voleybol takımı tek tek isimleri okunarak çağırıldı. Son olarak Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'da sahneye gelerek tezahüratlar eşliğinde hep birlikte şampiyonluk kupası kaldırıldı. Daha sonra bir konuşma yapan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu "Biz göreve gelirken spora önem vereceğimizi söyledik. Sporun birçok dalları var ama ülkemizi dünya şampiyonluğuna taşıyan kadın voleybol takımımız var. Biz de kurduğumuz Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nde tamamen belediyenin imkanlarıyla işte bu güzel kızlarımızla ikinci lig takımını kurduk. Bu seneye kadar bir kere daha play-off'a çıktık. Bu sene play-off'a çıktıktan sonra bu başarılı kızlarımızla birlikte grubumuzda birinci ve şampiyon olarak 1 Lige çıktık. Bozüyük'te kurduğumuz kulübümüzün her yaş grubunda küçük voleybolcu kızlarımız var, kentimizin insanlarının yavruları. Onlar da kendi yaş gruplarında bölgesel birincilikler yapıyorlar. İstiyorum ki bunlar gelecekte bu kızlarımızın yerinde oynayan kızlarımız olsun istiyorum." dedi. Programın devamında "Bizim Kızlar" ve Bozüyüklüler çalınan Erik Dalı ile oynayarak şampiyonluğu kutladılar. Kutlamalar havai fişek gösterisi ile devam ederken gecede ayrıca hep bir ağızdan marşlar söylenerek şampiyonluk büyük bir coşkuyla kutlandı. - BİLECİK
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