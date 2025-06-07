Bozüyük çim hokeyi sahasına kavuştu - Son Dakika
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Spor

Bozüyük çim hokeyi sahasına kavuştu

Bozüyük çim hokeyi sahasına kavuştu
07.06.2025 12:28  Güncelleme: 12:30
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi'nde inşa edilen uluslararası standartlardaki çim hokeyi sahasında antrenmanlar başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi'nde inşa edilen uluslararası standartlardaki çim hokeyi sahasında antrenmanlar başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yapımı için söz verdiği tesis sayesinde sporcular beton zeminde antrenman yapmaktan kurtularak modern bir çim hokeyi sahasına kavuştu.

Toplam bin 900 metrekarelik alan üzerine kurulan ve 40 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde inşa edilen saha, 4 milyon 977 bin TL'lik yatırımla hayata geçirildi. Sahada aydınlatma sistemleri de kurulurken, öğrencilerin akşam saatlerinde de antrenman yapabilmesine imkan sağlandı. Yakında açılışı gerçekleştirilecek alan sahada çevre düzenlemesi Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılmakta olup, çim hokey takımı antrenmanları başladı.

"Şampiyonluk kupalarıyla bu sahayı taçlandıracağız"

Yatağan Bozüyük Spor Çim Hokeyi sporcusu Meyra Şahin, dört yıl önce başladığı çim hokeyi serüveninde yaşadıkları zorlukları ve yeni sahayla birlikte artan motivasyonlarını şu sözlerle anlattı: "Daha önce beton zeminde çalışıyorduk. Bu durum sık sık sakatlıklara ve ekipmanlarımızın yıpranmasına neden oluyordu. Türkiye'de sayılı çim hokeyi sahası var ve bunlardan biri artık bizim okulumuzda. Bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Ahmet Başkanımıza bizlere bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Bu sahada nice şampiyonluklara ulaşacağımıza ve Avrupa'da da başarı elde edeceğimize yürekten inanıyorum. Şampiyonluk kupalarıyla bu sahada yaşadığımız mutluluğu taçlandıracağız."

"Türkiye ikinciliğini bu sahayla kazandık"

Yatağan Bozüyük Spor Çim Hokeyi Kulüp Başkanı Güngör Yılmaz, uzun süredir devam eden saha ihtiyacının karşılanmasının ardından elde edilen başarıların altını çizdi: "2017 yılından bu yana kulüp başkanlığı görevini yürütüyorum. İki Türkiye şampiyonluğumuz var ancak bu başarıları yıllarca beton zeminde çalışarak elde ettik. Durumu Ahmet Başkanımıza ilettik ve çok kısa sürede sahamız yapıldı. Bu sahada antrenman yapmaya başladıktan sonra başarılarımız da artmaya başladı. Bu yıl Türkiye ikinciliğini kazandık. Artık hedefimiz Türkiye ve Avrupa dereceleri."

"14 yıllık hayalimiz gerçek oldu"

Yatağan Bozüyük Aysel Kazım Eren Ortaokulu Müdürü İsmet Demirel, öğrencilerin yıllardır devam eden saha beklentisinin karşılanmasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Öğrencilerimiz yaklaşık 14 yıldır çim hokeyi sporuyla ilgileniyor ve tüm bu süre boyunca beton zeminde çalışmak zorunda kaldılar. Türkiye şampiyonluğu elde ettik ancak antrenman sahamızın elverişli olmaması bizleri zorladı. Okulumuza çim hokeyi sahası yapılması için Muğla Büyükşehir Belediyemize başvuruda bulunduk. Destekleri için Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum."

" Yeni sahamız sayesinde süper lige yükseldik"

Yatağan Bozüyük Spor Çim Hokeyi Antrenörü Mahmut Çimen, çim hokeyi sahasının sporcular üzerindeki olumlu etkisini ve yıllara dayanan başarı öykülerini şöyle özetledi: "2011 yılında çim hokeyi branşıile tanıştık. 2014'te ilk Türkiye şampiyonamızı kazandık, 2016'da yeniden Türkiye şampiyonu olduk. Daha önce beton zeminde çalışıyorduk, bu saha gelişimimizi büyük ölçüde artırdı. Ahmet Başkanımızın destekleriyle artık modern bir sahada antrenman yapıyoruz. İlk çıktığımız turnuvada Türkiye finaline yükseldik. Bugün Birinci Lig'deyiz ve Süper Lig'e çıkmayı başardık. Bundan sonra hedefimiz, Türkiye ve Avrupa derecelerine ulaşmak. 14 yıldır kurduğumuz bu hayal gerçek oldu. Ahmet Başkanımız bize yalnızca bir saha değil, daha büyük hayaller kurma cesareti verdi."

"Kısa sürede sahayı tamamladık"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Enerji Yönetimi ve Etüt Proje Şube Müdürlüğü'nde görevli İnşaat Mühendisi Soner Işık kısa sürede sahayı hazır hale getirdiklerini anlattı. Işık, sahanın zemin şartları nedeniyle iyileştirme çalışmaları yapıldığını, projelendirme sürecinin 2 ayda, yapım sürecinin ise 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirtti.

20x40 metre ölçülerindeki saha çevre düzenlemeleriyle birlikte toplam 4 milyon 977 bin 600 TL'ye mal oldu. Ahmet Aras'ın talimatıyla başlatılan saha, öğrencilerin daha sağlıklı şartlarda spor yapmalarına imkan sağlayacak "dedi

Başkan Aras: "Gençlerimizin başarıları için her türlü desteğe hazırız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tamamlanan çim hokeyi sahasının yalnızca sportif bir yatırım olmadığını, aynı zamanda gençlerin geleceğine yapılan önemli bir katkı olduğunu vurguladı:

"Muğla'mızın dört bir yanında olduğu gibi Yatağan ilçemizde de gençlerimizin hayallerine ortak olmak, onların yeteneklerini daha iyi şartlarda geliştirmelerine imkan sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bozüyük Mahallemizde inşa ettiğimiz çim hokeyi sahası da bu vizyonun bir parçasıdır. Yıllardır beton zeminde çalışan, buna rağmen büyük başarılara imza atan çocuklarımız artık uluslararası standartlarda bir sahada antrenman yapma imkanına sahip. Bu başarı azmin, inancın ve birlikteliğin sonucudur. Sporcularımızın sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da gurur verici başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya, onların potansiyellerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bozüyük çim hokeyi sahasına kavuştu - Son Dakika

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