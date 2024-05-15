Bozüyük İlçe Tarım Müdürlüğü, Çiftçiler Günü için dostluk maçı düzenledi - Son Dakika
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Bozüyük İlçe Tarım Müdürlüğü, Çiftçiler Günü için dostluk maçı düzenledi

Bozüyük İlçe Tarım Müdürlüğü, Çiftçiler Günü için dostluk maçı düzenledi

14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla Bozüyük İlçe Tarım Müdürlüğü, kurum personeli ile çiftçiler arasında bir dostluk maçı düzenledi. Halı saha futbol maçı eğlenceli geçerken, maç beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda Tarım Müdürü İsmail Aksu, çiftçilerle tokalaşarak günlerini kutladı. Çiftçiler ise, organizasyonu düzenleyen İlçe Tarım Müdürü İsmail Aksu'ya teşekkür etti ve maçta eğlenceli bir zaman geçirdiklerini belirtti.

15.05.2024 11:08
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14 Mayıs Çiftçiler Günü nedeniyle Bozüyük İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından dostluk maçı düzenlendi.

Kurum personeli ile çiftçiler arasında oynanan halı saha futbol maçı eğlenceli geçti. Dostluk havasında geçen maç beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda Bozüyük İlçe Tarım Müdürü İsmail Aksu, çiftçilerle tokalaşarak günlerini kutladı. Çiftçiler ise; "Günümüzde böyle bir maç organize eden İlçe Tarım Müdürümüz İsmail Aksu'ya teşekkür ederiz. Maçta çok eğlendik, güzel vakit geçirdik" dediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bozüyük İlçe Tarım Müdürlüğü, Çiftçiler Günü için dostluk maçı düzenledi - Son Dakika

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