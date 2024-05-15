Bozüyük İlçe Tarım Müdürlüğü, Çiftçiler Günü için dostluk maçı düzenledi

Spor

14 Mayıs Çiftçiler Günü nedeniyle Bozüyük İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından dostluk maçı düzenlendi.

Kurum personeli ile çiftçiler arasında oynanan halı saha futbol maçı eğlenceli geçti. Dostluk havasında geçen maç beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda Bozüyük İlçe Tarım Müdürü İsmail Aksu, çiftçilerle tokalaşarak günlerini kutladı. Çiftçiler ise; "Günümüzde böyle bir maç organize eden İlçe Tarım Müdürümüz İsmail Aksu'ya teşekkür ederiz. Maçta çok eğlendik, güzel vakit geçirdik" dediler. - BİLECİK