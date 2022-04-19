Bozüyük'ün gururu başarılı voleybolculardan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kızlar ve Yıldız Kızlar Voleybol Takımları Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Voleybolcuları tek tek tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, onlarla bir süre görüşerek sohbet etti. Şampiyona sonrasında elde ettikleri başarıları Başkan Bakkalcıoğlu ile paylaşan başarılı voleybolcular kendilerine bu imkanları sağlayan Başkan Bakkalcıoğlu'na teşekkür ettiler. Voleybolcular "Biz takım olarak küçük yaştan beri birlikteyiz ve birbirimize çok alışığız. Birlikte oynamaktan da çok mutluyuz. Başarmak için mücadele ediyoruz. Şampiyonada gerçekten çok iyi şartlarda kaldık. Bize verilen her şey için çok teşekkür ederiz." dediler.

Başkan Bakkalcıoğlu da Türkiye Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarına katılmak için gittiği Sakarya'dan grup şampiyonu olarak dönen ve Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Takımını tebrik ederek "En iyi 32 takımın arasındasınız, maşallah Allah nazarlardasın saklasın. Bundan sonrada bu başarılar devam edecek çocuklar. Bu yaptığınız Bozüyük için çok kıymetli, sizin için gençler için çok kıymetli. Onun için bu başarıların devam etmesini istiyoruz ve edeceğine de inanıyorum." dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca 18-26 Mayıs tarihleri arasında Mersin'de yapılacak final müsabakalarında mücadele edecek olan takıma başarılar diledi.

Anadolu grubunda ilk 16 takımın arasında yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol takımına da "Siz eğer 1. olamadık diye üzülüyorsanız üzülmeyin. Daha önümüzde çok uzun süreler var, bazen mağlubiyette olacak galibiyette olacak. Siz de çok başarılı bir yerdesiniz. Anadolu grubunda ilk 16'nın içerisindesiniz. Yani bu öyle azımsanacak bir şey değil çocuklar. Onun için oda kıymetli. İnşallah bu güzel yapılarla bu güzel takımlarla gelecekte çok daha güzel yerlere Bozüyük çıkacak. Ben ona inanıyorum. 2. ligdeki takımımızın bütün yerlerini sizler dolduracak duruma geleceksiniz inşallah. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyorsunuz. Onun için aldığınız bu başarılar çok değerli. Ben belediye başkanınız olarak size her türlü desteği sonuna kadar vereceğim. Bir tek şey istiyorum derslerinizde de lütfen başarılı olun, okullarınızı ihmal etmeyin." dedi. - BİLECİK