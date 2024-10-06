Bozüyük Voleybol Takımı İlk Maçında İBB Spor'a Yenildi - Son Dakika
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Bozüyük Voleybol Takımı İlk Maçında İBB Spor'a Yenildi

Bozüyük Voleybol Takımı İlk Maçında İBB Spor\'a Yenildi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kadın Voleybol Takımı'nın 2024-2025 sezonundaki ilk maçında İBB Spor'a karşı mağlup olmasına rağmen takıma destek verdi.

06.10.2024 20:07  Güncelleme: 20:12
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nı 2024-2025 sezonunun ilk maçında yalnız bırakmadı. İBB Spor Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelen ve oldukça heyecanlı geçen maçı İBB Spor 3-1 kazandı.

Geçtiğimiz sezon zorlu mücadelelerin ardından şampiyon olarak Türkiye Voleybol Federasyonu KFC Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 1. ligdeki ilk maçını deplasmanda İstanbul İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynadı. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, maç öncesinde "Bizim Kızlar"a başarılar dileyerek maçı tribünden izledi. "Bizim Kızlar" İBB Spor karşısında ilk sete önde başlamasına rağmen (25-18) kaybetti. Ardından 2. sette üstün bir oyun sergileyen "Bizim Kızlar seti (21-25) kazanmayı başardı. Ancak 3. seti (25-19) ve 4. seti (25-12) kaybeden "Bizim Kızlar" maçı 3-1 kaybetti. Maç sonunda sahaya inen Başkan Bakkalcıoğlu Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nü verdikleri mücadele için tebrik etti.

"Bizim Kızlar" sezonun 2. maçında 13 Ekim 2024 Pazar günü saat 14: 00'te Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu'nda İnfo Yatırım Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bozüyük Voleybol Takımı İlk Maçında İBB Spor'a Yenildi - Son Dakika

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