Portekizli ekip, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak! - Son Dakika
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Portekizli ekip, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak!

11.05.2023 01:23

Portekiz temsilcisi Braga, devre arası transfer döneminde Süper Lig devi Fenerbahçe'den kiraladığı ve performansından memnun olduğu Bruma'nın bonservisini almayı planlıyor.

Braga, Fenerbahçe'den kiraladığı Armindo Bruma'nın bonservisini almak istiyor. Portekiz temsilcisi, Bruma'nın performansından memnun olduğu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

BRUMA, BRAGA'DA MUTLU

O'Jogo'da yer alan habere göre, Portekiz temsilcisinin Bruma'nın performansından memnun olduğu ve bonservisi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı aktarıldı. Ayrıca Bruma'nın da Braga'da mutlu olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE TEKLİFLERE AÇIK

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ise 28 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmediği ve gelecek teklifleri dinlemeye sıcak baktığı öne sürüldü.

BRUMA'NIN PERFORMANSI

Portekiz temsilcisi Braga'da toplamda 17 karşılaşmada yer alan Bruma, söz konusu mücadelelerde 3 gol atıp 4 de asist kaydetti.

LİSANSI ÇIKARILMADI

Fenerbahçe, sezon başında Portekizli futbolcuyu PSV Eindhoven'den kadrosuna katmış, daha sonra ise 4 milyon 250 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmıştı. Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanı nedeniyle Bruma'nın lisansını çıkartmamıştı.

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