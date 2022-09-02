Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'dan veda mesajı: Beşiktaş'a karşı tüm vazifelerimi yerine getirerek aranızdan ayrılıyorum

Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon A takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Serdar Saatçı Portekiz ekibi Braga ile sözleşme imzaladı.

Genç futbolcu, sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yayımladı.

"10 YILDA TÜM YAŞ KATEGORİLERİNDE BU FORMAYI GİYMİŞ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUM"

İşte Serdar Saatçı'nın vedası:

"Büyük Beşiktaş Camiası,çok uzun bir yolculuğun sonuna geldik. 2012 yılında küçük bir çocuk olarak Fulya'da girdiğim Beşiktaş ailemden on yılın sonunda tüm yaş kategorilerinde bu formayı terletmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Beşiktaş'ın geleneği ve geleceği olan özkaynaktan çıkıp Avrupa'ya transfer olmak ve ülkemizi temsil etmek her çocuk gibi benim de hayalimdi. Ben de bu hayalim doğrultusunda Beşiktaş'a karşı tüm vazifelerimi yerine getiriyor ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek üzere aranızdan ayrılıyorum.

Beşiktaş'ın bir ferdi olduğum günden bu yana yanımda olan büyük Beşiktaş taraftarına, kulübümüzün değerli personeline, altyapıdan A takıma kadar tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve yönetim kurulumuza ve başkanımıza çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun, hakkınızı helal edin."