Salon: Atatürk
Hakemler: Sadettin Deneri, Pınar Elma
Brand Group Alanya Belediyespor: Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk, İrfan Çetinkaya)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Efe Mandıracı, Kartev (Onurcan Çakır, Ahmet Karataş, Hoag, Onur Topbaşlı)
Setler: 25-20, 25-19, 34-32
Süre: 92 dakika (27, 24, 41)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Arkas Spor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Brand Group Alanya Belediyespor, Arkas Spor'u 3-0 yendi - Son Dakika