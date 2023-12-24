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Brand Group Alanya Belediyespor, Arkas Spor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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Brand Group Alanya Belediyespor, Arkas Spor'u 3-0 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Arkas Spor'u 25-20, 25-19, 34-32'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 92 dakika sürdü.

Brand Group Alanya Belediyespor, Arkas Spor\'u 3-0 yendi
24.12.2023 - 15:23,
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Salon: Atatürk

Hakemler: Sadettin Deneri, Pınar Elma

Brand Group Alanya Belediyespor: Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk, İrfan Çetinkaya)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Efe Mandıracı, Kartev (Onurcan Çakır, Ahmet Karataş, Hoag, Onur Topbaşlı)

Setler: 25-20, 25-19, 34-32

Süre: 92 dakika (27, 24, 41)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Arkas Spor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Brand Group Alanya Belediyespor, Arkas Spor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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