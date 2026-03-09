Brezilya'da Finalde Kavga: 23 Kırmızı Kart

İSTANBUL, -BREZİLYA'DAKİ Campeonato Mineiro finalinde Cruzeiro ile Atletico Mineiro'nun karşılaştığı maçın son anlarında ortalık savaş alanına döndü, 23 kırmızı kart çıktı.

Maçın sonunda çıkan büyük kavga, tam 23 ismin oyundan ihraç edilmesiyle sonuçlanırken güvenlik güçleri olayları yatıştırmakta yetersiz kaldı. İki takım oyuncuları, maçın son anlarında büyük bir kavgaya tutuşurken yedek kulübeleri de sahaya girince şiddetin boyutu arttı.

Cruzeiro ile Atletico Mineiro takımlarını karşı karşıya getiren Campeonato Mineiro finalinde tekme ve yumrukların havada uçuştuğu görüntüler dünya basınında geniş yankı buldu. İkili mücadele sonrası canı yanan ve tepkisini rakibinin üzerine saldırarak veren kalecinin kavga esnasında ciddi şekilde yaralandığı görüldü.

Brezilya Futbol Federasyonu'nun kavgaya karışan oyunculara ve kulüplere tarihi cezalar vermesi bekleniyor.