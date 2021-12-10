Brezilya'da şampiyon Atletico Mineiro

Bu yıl ocak ayında Atletico Mineiro'ya transfer olan yıldız futbolcu Hulk, gol krallığı yarışında 19 golle zirvede yer aldı.

Sezonu Flamengo 71 puanla ikinci, Palmeiras ise 66 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonuçla ligi 84 puanla zirvede tamamlayan siyah-beyazlılar, 50 yıllık şampiyonluk özlemine son verirken, tarihinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonluğu iki hafta önce garantileyen Atletico Mineiro, son hafta mücadelesinde deplasmanda Gremio'ya 4-3 yenildi.

Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde Atletico Mineiro , şampiyon oldu.

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