Brezilya'da taraftar otobüsü ateşe verildi: 1 taraftar yanarak can verdi - Son Dakika
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Spor

Brezilya'da taraftar otobüsü ateşe verildi: 1 taraftar yanarak can verdi

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Brezilya futbolunda taraftar şiddeti korkunç bir sonuçla bitti. Cruzeiro takımının 'Mafia Azul' taraftar grubu, deplasmanda 3-0 kaybettikleri Athletico Paranaense maçından dönerken saldırıya uğradı. Palmeiras'ın 'Mancha Alviverde' taraftar grubunun saldırısı sonucu 30 yaşındaki Jose Victor dos Santos Miranda yanarak hayatını kaybetti ve 12 kişi ciddi şekilde yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

30.10.2024 13:48
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Brezilya futbolunda yaşanan taraftar şiddeti, korkunç bir ölümle sonuçlandı. Cruzeiro takımının 'Mafia Azul' taraftar grubu üyeleri, deplasmanda 3-0 kaybettikleri Athletico Paranaense maçından dönerken saldırıya uğradı. 27 Ekim Pazar günü yaşanan olayda, Palmeiras'ın 'Mancha Alviverde' taraftar grubunun havai fişek ve çivilerle otobüse saldırdığı öğrenildi.

Sao Paulo'nun Mairipora bölgesindeki Fernao Dias Otoyolu'nda gerçekleşen saldırıda, 30 yaşındaki Jose Victor dos Santos Miranda yanarak hayatını kaybetti. Olayda 12 kişi kurşun yaraları ve çeşitli travmalarla ciddi şekilde yaralandı. Yaralılardan 14'ü Anjo Gabriel Hastanesi'ne, 3'ü ise Franco da Rocha Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mairipora Polis Merkezi, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganları tespit etmeye çalışıyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cruzeiro kulübü yaptığı açıklamada, "Tutku ve kalabalıkları birleştiren bir spor olan futbolda şiddete yer yok. Bu suç eylemlerine son vermeliyiz" ifadelerini kullanırken, Palmeiras da "Futbol asla kavga ve ölümlere sahne olmamalı. Suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalı" açıklamasında bulundu.

Brezilya'da taraftar otobüsü ateşe verildi: 1 taraftar yanarak can verdi
Brezilya'da taraftar otobüsü ateşe verildi: 1 taraftar yanarak can verdi
Brezilya'da taraftar otobüsü ateşe verildi: 1 taraftar yanarak can verdi
Brezilya\'da taraftar otobüsü ateşe verildi: 1 taraftar yanarak can verdi

Palmeiras, Güvenlik, Brezilya, 3-sayfa, Futbol, Hukuk, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brezilya'da taraftar otobüsü ateşe verildi: 1 taraftar yanarak can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Oğuz Kuru:
    spor dostluk ve kardeşliktir spora şiddet karıştıranlar ahlaksız ve şerefsizdirler 105 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    siz bu kafayla futbol izlemeyin de oynamayın da kardeşim 60 0 Yanıtla
  • Türk:
    Aklıyla bilgisiyle iyilikle edebiyle mücadele edemeyen şrfsizler... Kaybettiğinde tebrik etmeyi bilmeyen, sporda nefret tohumları saçan onrsuzlar... Ülkelerde iç karışıklık çıkaran vatan hainleri böyleleri işte... Her türlü kötülükle bir yere gelmeye çalışsalar da ALLAH'ın adaleti olduğu için oyunları her zaman bozulur! Cumhuriyet'in yüz akı Galatasaray'ım gibi itidal çağrıları yapan kulüplere ve taraflarına selam olsun... 39 5 Yanıtla
  • Türk:
    OE saksofoncuferat koççbaşşağnıağzndan çıkar da konuş ne dediğin anlaşılmıyor :))))))) 17 1 Yanıtla
  • Türk:
    OE saksofoncuferad salıncaktan tahteravalliye geçip büyüğü yiyince acıdan tüm gün inlemeye devam ediyor :D:D:D:D:D 15 0 Yanıtla
  • KaraKartal:
    Sürekli olumsuz kavga haberleri okumaktan bıktık. Hiç mi iyi bir şey olmuyor? 15 0 Yanıtla
  • Serdar:
    Çok yazık 14 0 Yanıtla
  • Serdar:
    Bizim de otbüse saldırı olmuştu, olan olduktan sonra peeh 7 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Selam olsun hakemlerin federasyonların salıncağına binmeyen onurlu şerefli insanlara 4 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yapraksaraylı Turk siz Beşiktaşın kopegi olamazsınız hadi ordan oe 2 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Brezilya'da taraftar otobüsü ateşe verildi: 1 taraftar yanarak can verdi - Son Dakika
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