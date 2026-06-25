Brezilya, İskoçya'yı 3-0 ile geçti - Son Dakika
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Brezilya, İskoçya'yı 3-0 ile geçti

25.06.2026 03:36
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Brezilya, 2026 Dünya Kupası C Grubu'nda İskoçya'yı 3-0 yenerek lider olarak tura yükseldi.

Stat: Miami

Hakemler: Cesar Ramos, Alberto Morin, Victor Bisguerra (Meksika)

İskoçya: Gunn, Robertson (Dk. 46 Tierney), Jack Hendry, Patterson (Dk. 82 Ralston), McKenna, McTominay, Ferguson, Doak (Dk. 82 Christie), McLean, McGinn (Dk. 90 Curtis), Shankland (Dk. 90 Adams)

Brezilya: Alisson, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Santos (Dk. 82 Sandro), Casemiro (Dk. 65 Fabinho), Guimaraes, Paqueta (Dk. 66 Martinelli), Vinicius, Cunha (Dk. 76 Neymar), Vitor (Dk. 82 Endrick)

Goller: Dk. 7 ve Dk. 45+3 Vinicius, Dk. 60 Cunha (Brezilya)

Sarı kart: Dk. 62 Danilo (Brezilya), Dk. 89 Christie (İskoçya)

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu son maçlarında Brezilya, İskoçya'yı 3-0 mağlup etti ve grup lideri olarak son 32 turuna kaldı.

Miami Stadı'nda yapılan karşılaşmada, daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldıran Brezilya ile turnuvaya 28 yıllık aranın ardından katılan İskoçya karşı karşıya geldi.

Brezilya'da sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Neymar, maça yedek kulübesinde başladı ve 76. dakikada oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu, böylece 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkmış oldu.

Maça etkili başlayan "Sambacılar", 7. dakikada 1-0 öne geçti. İskoçya'da McKenna, topu orta alana göndermek isterken Rayan topa ayağını soktu. Rayan'dan seken topu penaltı noktasının üstünde Vinicius kontrol ederek kaleci Gunn'dan sıyrıldı ve topu boş kaleye gönderdi.

Karşılaşmanın 22. dakikasında İskoçya'da savunmadan topla çıkmak isteyen Hendry'nin topuna ayağını sokan Vinicius topu kazandı ve ceza sahasına girerek topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. İskoçya gol sonrası tam santra vuruşunu yaptığı sırada VAR uyarısı geldi ve Meksikalı hakem Cesar Ramos, Vinicius'un topu kazanırken Hendry'e arkadan yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi ve ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı.

İlk yarının uzatma bölümünde 45+3'te Vinicius, kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü attı ve Brezilya'yı 2-0 öne geçirdi. İskoçya defansından McKenna'dan seken topu Guimaraes kontrol etti ve direğe ortasını yaptı Kaleci Gunn'ın boşa çıkması sonucu arka direkte boş kalan Vinicius kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

Brezilya, devreye de 2-0 önde girdi.

Maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Brezilya, 60. dakikada Cunha'nın golüyle farkı üçe çıkardı. Guimaraes, ceza sahası sağ çaprazına koşan Cunha'nın önüne pasını gönderdi. Cunha gelişine yerden yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Brezilya, maçı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Brezilya, C Grubu'nu lider tamamlayarak son 32 turuna yükselirken İskoçya ise 3. sırada kaldı ve 3 puanla en iyi üçüncüler arasına girmeyi bekleyecek.

Brezilya, 6. kupayı istiyor

1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı.

Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

İskoçya, 28 yıllık özleme son verdi

1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'nda yer alan İskoçya, 28 yıllık özleme son verdi.

İskoçya, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor.

Kaynak: AA

Brezilya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brezilya, İskoçya'yı 3-0 ile geçti - Son Dakika

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