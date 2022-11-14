Corinthians'ta, Vitor Pereira dönemi sona eriyor! Kulüp başkanı son kararı resmen açıkladı - Son Dakika
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Corinthians'ta, Vitor Pereira dönemi sona eriyor! Kulüp başkanı son kararı resmen açıkladı

14.11.2022 13:29

Brezilya Ligi ekibi Corinthians'ta deneyimli teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Kulüp başkanı yaptığı açıklamada, "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Vitor Pereira ve teknik ekibi kulüpte artık görev yapmayacak. Sözleşmesinin süresi doldu ve yenilenmeyecek." dedi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira'nın bu macerası bir sezon sürdü. Brezilya ekibi sezonun bitmesiyle birlikte Portekizli hoca ile yeni sözleşme imzalamadı.

"SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYECEK"

Corinthians Başkanı Duilio Monteiro Alves konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Vitor Pereira ve teknik ekibi kulüpte artık görev yapmayacak. Sözleşmesini süresi doldu ve yenilenmeyecek." ifadelerini kullandı.

LİGİ 4. SIRADA BİTİRDİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, bu sezon Brezilya Ligi'ni 65 puanla 4. sırada bitirmişti.

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