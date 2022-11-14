Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira'nın bu macerası bir sezon sürdü. Brezilya ekibi sezonun bitmesiyle birlikte Portekizli hoca ile yeni sözleşme imzalamadı.
Corinthians Başkanı Duilio Monteiro Alves konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Vitor Pereira ve teknik ekibi kulüpte artık görev yapmayacak. Sözleşmesini süresi doldu ve yenilenmeyecek." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, bu sezon Brezilya Ligi'ni 65 puanla 4. sırada bitirmişti.
Son Dakika › Spor › Corinthians'ta, Vitor Pereira dönemi sona eriyor! Kulüp başkanı son kararı resmen açıkladı - Son Dakika