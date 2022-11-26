Leeds United'dan Barcelona'ya transfer olan Raphinha, Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. Yıldız futbolcu, yeterince saygı gösterilmediğini düşündüğü takım arkadaşı Neymar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Raphinha yaptığı açıklamada, "Arjantinliler, Messi'ye tanrı gibi davranıyor. Portekizliler, Ronaldo'ya kral gibi davranıyor. Brezilyalılar ise Neymar'ın ayağının kırılmasını umuyor, gerçekten çok üzücü. Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak. Bu ülke Neymar'ın yeteneklerini hak etmiyor." dedi.
Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın turnuvaya devam edip etmeyeceği merak konusu. İddialara göre yıldız futbolcu, grup maçlarında riske edilmeyecek ve son 16 turunda sahaya sürülecek.
Son Dakika › Spor › Raphinha'nın bu sözler çok konuşulur: Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak, bu ülke onun yeteneklerini hak etmiyor - Son Dakika