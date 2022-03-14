Brezilyalı orta saha oyuncusu Pedro Henrique, Sivasspor'un gol yükünü sırtlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilyalı orta saha oyuncusu Pedro Henrique, Sivasspor'un gol yükünü sırtlıyor

14.03.2022 12:42
Brezilyalı orta saha oyuncusu Pedro Henrique, Sivasspor'un gol yükünü sırtlıyor

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Pedro Henrique, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı.

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Pedro Henrique, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında Yukatel Kayserispor'dan transfer ettiği 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, geride kalan 29 haftada 8 gole imza attı.

Süper Lig'in 4. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada gol atma başarısı gösteren Pedro Henrique, ligin 13. haftasında Sivasspor'un dış sahada Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildiği maçta da rakip fileleri havalandırdı.

Pedro Henrique, Sivas temsilcisinin 14. haftada sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği, 22. haftada deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu ve 23. haftada evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçlarda da gol sevinci yaşadı.

Son olarak dün ligin 29. haftasında Sivasspor'un deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendiği maçta 3 gol atan Pedro Henrique, takımına altın değerinde 3 puan kazandırdı.

Sivasspor, geride kalan 29 haftada 38 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 37 gole engel olamadı.

Forvetleri geride bıraktı

Malili forvet Mustapha Yatabare ile 8'er gollük katkı sağlayan Pedro Henrique, takımdaki diğer golcüler Olarenwaju Kayode, Leke James ve Moussa Konate'den daha fazla gol attı. Kayode 4, Leke James 2 kez gol sevinci yaşadı, Konate ise henüz golle tanışamadı.

Sivas temsilcisinde savunma ve orta saha mevkisinde görev alan oyunculardan Dimitrios Goutas 5, Faycal Fajr 4, Max Gradel 2, Caner Osmanpaşa, Isaac Cofie, Jorge Felix ve Kerem Atakan Kesgin 1'er gol attı.

Ligin 8. haftasında Sivasspor'un deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybettiği maçta siyah-beyazlı oyuncu Rıdvan Yılmaz, kendi kalesine gol atmıştı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de Arda fırtınası Fenerbahçe'de Arda fırtınası Fenerbahçe, yükselişe geçti Fenerbahçe, yükselişe geçti

Spor Toto Süper Lig, Pedro Henrique, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Brezilyalı orta saha oyuncusu Pedro Henrique, Sivasspor'un gol yükünü sırtlıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:43 Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası, teknoloji lideri Asus'tan kritik karar! Faaliyetlilerine son verebilirler
12:40 Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
12:28 Seçim kanunu teklifinin açıklandığı kritik toplantıya gazetecilerin isteği damga vurdu: Tokalaşın
12:19 Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 12:50:07. #1.11#
SON DAKİKA: Brezilyalı orta saha oyuncusu Pedro Henrique, Sivasspor'un gol yükünü sırtlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement