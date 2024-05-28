Brezilyalı sırıkla atlamacı Thaigo Braz'a doping cezası - Son Dakika
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Brezilyalı sırıkla atlamacı Thaigo Braz'a doping cezası

Brezilyalı sırıkla atlamacı Thaigo Braz\'a doping cezası

Brezilyalı sırıkla atlamacı Thaigo Braz, doping yaptığı gerekçesiyle 16 ay men cezası aldı. Rio 2016 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Braz'ın yasaklı madde kullanarak doping kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Braz, 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edemeyecek.

28.05.2024 21:35
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Brezilyalı sırıkla atlamacı Thaigo Braz'a, doping yaptığı gerekçesiyle 16 ay men cezası verildi.

Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Rio 2016 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Braz'ın yasaklı "ostarine" maddesi kullanarak doping kurallarını ihlal ettiği kaydedildi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda da bronz madalya kazanan Braz, bu yaz Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edemeyecek.

Geçen temmuz ayında geçici men cezası alan Braz, yasaklı maddeyi beslenme uzmanı tarafından kendisine verilen spor takviyesi yoluyla bilmeden tükettiğini savunmuştu.

Kaynak: AA

Tokyo, Rio, Spor, Güncel, Son Dakika

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