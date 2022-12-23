Brezilya'nın yıldızı, Dünya Kupası'nda yaşadığı yıkımı hala atlatamadı: Hırvatistan ile oynadığımız maçtan beri kalbim ağrıyor, bunu kabullenmek zor - Son Dakika
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Brezilya'nın yıldızı, Dünya Kupası'nda yaşadığı yıkımı hala atlatamadı: Hırvatistan ile oynadığımız maçtan beri kalbim ağrıyor, bunu kabullenmek zor

23.12.2022 11:37

Brezilyalı Thiago Silva, Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a çeyrek final maçında penaltılarda 4-2 yenilerek kupaya veda etmelerinin şokunu hala atlatamadığını açıkladı. Silva, yaptığı paylaşımda "Hırvatistan ile oynadığımız maçtan beri kalbim hâlâ ağrıyor. Bunu kabullenmek çok zor" ifadelerini kullandı.

2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan ve büyük beklentilerle Katar'a giden Brezilya, çeyrek final karşılaşmasında Hırvatistan'a penaltılarda mağlup oldu. Olayın şokunu hala atlatamayan Brezilya'nın kaptanı Thiago Silva'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Brezilya takımının kaptanıThiago Silva, yaptığı açıklamada, "Hırvatistan ile oynadığımız maçtan beri kalbim hâlâ ağrıyor. Bunu kabullenmek çok zor" ifadelerini kullandı.

"ACI ÇEKİYORUM, KABUL EDEMİYORUM"

Chelsea'nin defans oyuncusu mesajında taraftarlara, kendisine eşlik eden profesyonel ekibe, ailesine ve Allah'a da teşekkür etti. "Bu Kupa'da yaşadıklarımız hakkında kaç kez düşündüm ve bir şeyler yazmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Acı çekiyorum ve bunun nasıl olduğunu hala kabul edemiyorum." dedi.

İşte Thiago Silva'nın o paylaşımı:

Elenmeyi hala kabul edemiyor! 'Kalbim hâlâ ağrıyor bunu kabullenmek çok zor'
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Thiago Silva, Brezilya, Chelsea, Spor, Son Dakika

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