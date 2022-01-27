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Briç Genç Milli Takım seçmeleri başladı - Son Dakika

Briç Genç Milli Takım seçmeleri başladı

27.01.2022 12:47

Briç Genç Milli Takım seçmeleri üç yaş grubunda Adana'da başladı.

Briç Genç Milli Takım seçmeleri üç yaş grubunda Adana'da başladı.

Türkiye Briç Federasyonu tarafından kentteki bir kulübün tesisinde, 16, 21 ve 31 yaş altı kategorilerinde düzenlenen seçmelere 48 sporcu katıldı.

30 Ocak Pazar gününe kadar sürecek seçmeler sonucunda, her yaş grubunda 6 kişiden oluşacak milli takım belirlenecek.

Federasyonun yönetim kurulu üyesi Tuncay Altun, AA muhabirine, Genç Milli Takımın, Adana'da seçmeleri yapılan üç yaş grubu dışında 26 yaş altında erkek ve kadın kategorilerini de içeren 5 kategoride 30 sporcudan oluştuğunu söyledi.

Altun, 26 yaş kadın kategorisi dışındaki gruplarda, takımların karma olduğunu ve bu yaş grubunda iki kategorideki seçmelerin Ankara'da şubat ayında yapılacağını aktardı.

Millilerin, Hollanda'da düzenlenecek şampiyonaya katılacağını bildiren Altun, sporculara başarılar diledi.

Briç Genç Milli Takım seçmeleri başladı
Briç Genç Milli Takım seçmeleri başladı
Briç Genç Milli Takım seçmeleri başladı
Briç Genç Milli Takım seçmeleri başladı
Briç Genç Milli Takım seçmeleri başladı
Briç Genç Milli Takım seçmeleri başladı
Briç Genç Milli Takım seçmeleri başladı
Briç Genç Milli Takım seçmeleri başladı

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Türkiye Briç Federasyonu, Milli Takım, Milli, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Briç Genç Milli Takım seçmeleri başladı - Son Dakika Spor


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