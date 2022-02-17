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Briç İl Şampiyonası Burhaniye'de yapılacak - Son Dakika

Briç İl Şampiyonası Burhaniye'de yapılacak

17.02.2022 14:23
Briç İl Şampiyonası Burhaniye'de yapılacak

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, briçte Kış Dörtlüleri Balıkesir İl Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, briçte Kış Dörtlüleri Balıkesir İl Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. 12-13 Mart tarihlerinde yapılacak şampiyonaya 10 takımın katılacağı açıklandı.

Burhaniye İlçesi, briçte Kış Dörtlüleri Balıkesir İl Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Burhaniye'de briçin ilgi gördüğünü anlatan Briç Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal, dereceye girecek sporculara kupa ve madalya verileceğini söyledi. Tarhal, " Burhaniye olarak, 12-13 Mart tarihlerinde Kış Dörtlüleri Balıkesir İl Şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Şampiyonaya, Balıkesir İl Merkezi ile Burhaniye, Edremit, Ayvalık ve Altınoluk'tan 10 ekip katılacak. Dereceye girecek ekiplere madalya ve kupaları verilecek. Şampiyona için hazırlıklarımızı yaptık" dedi. - BALIKESİR

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Balıkesir, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Briç İl Şampiyonası Burhaniye'de yapılacak - Son Dakika Spor


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