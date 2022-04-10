Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından - Son Dakika
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından

10.04.2022 23:30

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli taraftarların mutluluğu için mücadele ettiklerini söyledi.

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli taraftarların mutluluğu için mücadele ettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Osayi-Samuel, son maçlarda iyi performans sergilediklerini belirtti.

Galatasaray'a karşı ekstra motive olduklarını dile getiren genç oyuncu, "Bütün takım arkadaşlarım elinden gelenin en iyisini yaptı. Taraftarlarımız inanılmazdı, ekstra güç sağladılar ve bizim için güzel bir gündü. Her oynadığımız maçta daha gürültülü taraftar kitlesi var. Çok güzel bir atmosfer vardı bu maçta da. İlk geldiğim andan beri çılgın şeylerle karşılaşıyorum. Maç sonunda herkes çok mutluydu. Bizim amacımız da bu ve bunun için savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kerem çok iyi bir oyuncu"

Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için "Kerem çok iyi bir oyuncu." ifadesini kullandı.

24 yaşındaki kanat oyuncusu, bir basın mensubunun sağ bek oynamasıyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bek oynadığım için daha dikkatli olmam gerekiyor. Hocamız benim özelliklerimi göstermemi istiyor. Pozisyonum sağ bek olsa da farklı değil. Kerem'e karşı oynadım, çok iyi bir oyuncu ve aramızda iyi mücadele oldu. Final pasını iyi yapmaya çalışıyorum. Ben aslında kendimi hala ofansif oyuncu olarak görüyorum. Genç yaşlardan beri oynadığım stil bu. Farklı pozisyonlarda oynamak güzel. Hocamız memnun ki beni sağ bek olarak koyuyor. Ben şikayetçi değilim, önemli olan takıma katkı sağlayabilmek."

Bright Osayi-Samuel, kendisi hakkında çıkan transfer dedikodularını düşünmediğini ve sadece Fenerbahçe'ye odaklandığını da sözlerine ekledi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından - Son Dakika


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