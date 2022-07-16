Britanya Grand Prix'inde zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun - Son Dakika
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Britanya Grand Prix'inde zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun

16.07.2022 17:00
Britanya Grand Prix'inde zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Britanya Grand Prix'ini 1. sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Britanya Grand Prix'ini 1. sırada tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Britanya Grand Prix'i İngiltere'de yapıldı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Britanya Grand Prix'inde birinci oldu. Yarışta ikinciliği Jonathan Rea, üçüncülüğü ise Alex Loews aldı.

Toprak Razgatlıoğlu, zaferini Ay-Yıldızlı bayrakla kutladı.

Yarışın ardından duygularını paylaşan Toprak, "Bugün gerçekten çok mutluyum. Takımım sayesinde oldu, 2 gündür büyük bir emek veriyorlar. Geçen yılki gibi hissediyorum. İlk galibiyet için çok mutluyum. Bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. Yarın daha iyisini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Toprak Razgatlıoğlu, Britanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Britanya Grand Prix'inde zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun - Son Dakika

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SON DAKİKA: Britanya Grand Prix'inde zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun - Son Dakika
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