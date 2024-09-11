Nazmiye Muratlı Dörtyol'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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Spor

Nazmiye Muratlı Dörtyol'da Coşkuyla Karşılandı

Hataylı Paralimpik olimpiyat şampiyonu halterci Nazmiye Muratlı, memleketi Dörtyol'da coşkuyla karşılandı. Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Paralimpik halter oyunlarında bronz madalya kazanan Muratlı, yapılan coşkulu karşılama sonrası konvoy eşliğinde kutlandı.

11.09.2024 20:48
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- Bronz madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı, Hatay'da coşkuyla karşılandı

HATAY - Hataylı Paralimpik olimpiyat şampiyonu halterci Nazmiye Muratlı, memleketi Dörtyol'da coşkuyla karşılandı.

Fransa'nın Paris kentinde 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Paris 2024 Yaz Olimpiyatlarına katılarak 45 kiloda kadınlar Paralimpik halter oyunlarında 108 kilo kaldıran Nazmiye Muratlı, bronz madalya kazanma başarısı elde etmişti. Milli sporcu Muratlı, memleketi Dörtyol'da coşkuyla karşılandı. Yapılan coşkulu karşılama sonrası Milli Sporcu Nazmiye Muratlı'nın elde ettiği üçüncülük başarısı düzenlenen konvoy eşliğinde kutlandı.

Londra 2012 ve Rio 2016 Paralimpik oyunlarında şampiyon olan ve Paris 2024 Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında da kadınlar 45 Kiloda bronz madalya kazanan Milli sporcu Nazmiye Muratlı katıldığı Paralimpik oyunlarında 3 madalya kazanan ilk para halterci olarak da tarihe geçti.

Milli sporcu Nazmiye Muratlı; 2005 yılından itibaren bu sporu yaptığını 2007 yılında Avrupa şampiyonluğu ardından üst üste 2012 ve 2016 yılında rekor kırarak 2 altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirdiğini ve 2021 yılında şampiyonaya sayılı günler kala yaşadığı sakatlık nedeniyle şampiyonadan çekilmek zorunda kaldığını belirterek en son katıldığı Paris 2024 Olimpiyatlarında bronz madalya alarak üçüncülüğü elde ettiğini belirtti.

Milli sporcu Nazmiye Muratlı, "Hedefim bir yıl sonra yapılması planlanan dünya şampiyonasına katılmak ve şampiyonluğu tekrardan ülkeme kazandırmak istiyorum. Çünkü şampiyonalarda ay yıldızlı bayrağımızı şampiyonluk kürsüsüne çıkarak İstiklal marşımızla birlikte göndere çektirmekten ve üçüncülük madalyasını ülkemize getirmekten ötürü de mutluluk duyuyorum. Sağlığım elverdiği sürece de bu sporu yapmaya devam edeceğim. Başarımın da emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarken vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun diyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nazmiye Muratlı Dörtyol'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

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